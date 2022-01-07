Самарцев предупреждают об ухудшении обстановки на дорогах

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В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области в виде мокрого снега и ледяного дождя, которые не только образуют наледь на отдельных участках дороги, но значительно ухудшают видимость проезжей части и восприятие дорожной обстановки.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасную скорость движения, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.

В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

- быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;

- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

- отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;

- помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

️В целях безопасности воздержитесь от поездок на автотранспорте.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

- 8-(846)-333-58-01 - УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;

- 8-(846)-288-22-22 - дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области;

- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба.