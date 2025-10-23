Я нашел ошибку
до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
Герб Самарской области нанесут на ракету
Маршрут автобуса № 5д в Самаре частично изменили
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры

23 октября 2025 21:49
166
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры

Проезд на улице Авроры в Самаре частично ограничат до 27 октября. Там будут ремонтировать водопроводную линию диаметром 500 миллиметров.

«Движение будет закрыто на двух полосах по улице Авроры по направлению от улицы Гагарина в сторону улицы Мориса Тореза», - прокомментировала пресс-служба компании.

Ограничения будут действовать с 22.00 23 октября до 20.00 27 октября. Жителям Самары советуют учитывать эту информацию и планировать дорогу заранее. А также – набрать воды на случай ее отключения, пишет Самара-КП. 

