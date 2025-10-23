Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры

166

Проезд на улице Авроры в Самаре частично ограничат до 27 октября. Там будут ремонтировать водопроводную линию диаметром 500 миллиметров.

«Движение будет закрыто на двух полосах по улице Авроры по направлению от улицы Гагарина в сторону улицы Мориса Тореза», - прокомментировала пресс-служба компании.

Ограничения будут действовать с 22.00 23 октября до 20.00 27 октября. Жителям Самары советуют учитывать эту информацию и планировать дорогу заранее. А также – набрать воды на случай ее отключения, пишет Самара-КП.