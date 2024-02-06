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Самарцам доступно подключение пакетного предложения для оплаты проезда в общественном транспорте со скидкой

6 февраля 2024 10:07
196
Самарцам доступно подключение пакетного предложения для оплаты проезда в общественном транспорте со скидкой

Напоминаем, жителям Самары доступно подключение пакетного предложения для оплаты проезда в общественном транспорте со скидкой по Карте жителя.

Всего доступно 4 вида тарифов:

 5 поездок за 170 рублей (34 рубля за 1 поездку);
10 поездок за 335 рублей (33,5 рубля за 1 поездку);
20 поездок за 660 рублей (33 рубля за 1 поездку);
40 поездок за 1280 рублей (32 рубля за 1 поездку).

Чтобы подключить пакетный тариф, нужно зайти на портал (https://card.samregion.ru/) "Карта жителя Самарской области";
после авторизации нажать на сервис "Транспортная карта" и "Сменить серию";
выбрать локацию "Самара" и интересующее пакетное предложение;
отправить заявку на смену серии;
пополнить транспортную карту на необходимую сумму.

Пакетным предложением можно воспользоваться не чаще 1 раза в месяц. Предложение действует по 31 марта 2024 года.
 

Теги: Акценты Городской транспорт

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