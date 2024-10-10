Самарские водители смогут проверить знания ПДД на заправках

Я нашел ошибку
Главные новости:
Целью встречи стало привлечение внимания молодежи к актуальной проблеме наркозависимости, пропаганда здорового образа жизни и формирования негативного отношения к употреблению наркотических веществ.
В Жигулёвске полицейские и общественники провели профилактическую беседу со студентами колледжа
Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед.
Медицинский психолог Самарской горбольницы назвала 5 правил, как не допустить профессионального выгорания
Эксперты: приложение «АВТОПЛАН» способствует широкому внедрению аддитивных технологий в нейрохирургии.
Разработка СамГМУ позволяет эффективно создавать индивидуальные импланты для устранения дефектов костей черепа
Самарский врач напомнил о роли семьи в формировании и сохранении психического здоровья.
10 октября - Всемирный день психического здоровья
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил Владимира Путина за поддержку АВТОВАЗа.  
Владимир Путин дал старт серийному производству автомобиля LADA Aura
мандарины этой зимой будут вдвое дороже, чем прошлой
Мандарины этой зимой будут вдвое дороже, чем прошлой
В России больше половины моторного масла признали контрафактом
В России больше половины моторного масла признали контрафактом
«Т Плюс» выпустила 80 тысяч мальков толстолобика в Волгу в Самаре
«Т Плюс» выпустила 80 тысяч мальков толстолобика в Волгу в Самаре
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.95
0.84
EUR 106.42
0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские водители смогут проверить знания ПДД на заправках

10 октября 2024 13:33
109
Самарские водители смогут проверить знания ПДД на заправках
 

В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная старту Всероссийской социальной кампании "ПРОдвижение БЕЗопасности". Она продлится с 10 октября по 3 ноября.

Врио начальника управления Госавтоинспекции Игорь Бобров рассказал, что цель акции - привлечь внимание населения к основным факторам риска совершения ДТП, связанным с несоблюдением скоростного режима.

Полицейские и волонтеры напомнят автолюбителям правила дорожного движения, в том числе о соблюдении скоростного режима. Водители, принявшие участие в акции, получат призы с логотипом социальной кампании, пишет Сова.

Также полковник полиции анонсировал, что на нескольких АЗС в губернии пройдет "Дорожное колесо фортуны". Во время мероприятий автолюбители смогут продемонстрировать свои знания ПДД.

- Профилактическая работа с автолюбителями очень важна для предупреждения причин возникновения аварий и снижения количества дорожно-транспортных происшествий, - отметил председатель Общественного совета регионального главка Александр Шахов.
Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Октябрьска садился за руль пьяным и лишился машины
10 октября 2024, 13:41
Житель Октябрьска садился за руль пьяным и лишился машины
Автомобиль осужденного конфискован в доход государства. Происшествия
87
В Самарской области в выходные пьяными за руль сели 45 водителей
07 октября 2024, 13:27
В Самарской области в выходные пьяными за руль сели 45 водителей
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 183 водителей. Происшествия
491
Сотрудники областной Госавтоинспекции приняли участие в брифинге, посвященном изменениям в правилах установки камер на дорогах
03 октября 2024, 10:00
Сотрудники областной Госавтоинспекции приняли участие в брифинге, посвященном изменениям в правилах установки камер на дорогах
Они рассказали о том, как камеры фиксации нарушений помогают контролировать ситуацию на дорогах и предотвращать аварии. Общество
520
В центре внимания
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
466
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
352
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1517
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
554
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
748
Весь список