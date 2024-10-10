Самарские водители смогут проверить знания ПДД на заправках

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В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная старту Всероссийской социальной кампании "ПРОдвижение БЕЗопасности". Она продлится с 10 октября по 3 ноября.

Врио начальника управления Госавтоинспекции Игорь Бобров рассказал, что цель акции - привлечь внимание населения к основным факторам риска совершения ДТП, связанным с несоблюдением скоростного режима.



Полицейские и волонтеры напомнят автолюбителям правила дорожного движения, в том числе о соблюдении скоростного режима. Водители, принявшие участие в акции, получат призы с логотипом социальной кампании, пишет Сова.



Также полковник полиции анонсировал, что на нескольких АЗС в губернии пройдет "Дорожное колесо фортуны". Во время мероприятий автолюбители смогут продемонстрировать свои знания ПДД.

- Профилактическая работа с автолюбителями очень важна для предупреждения причин возникновения аварий и снижения количества дорожно-транспортных происшествий, - отметил председатель Общественного совета регионального главка Александр Шахов.