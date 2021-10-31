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Самарские дачные автобусы сегодня ходят последний день в сезоне

31 октября 2021 10:38
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Самарские дачные автобусы сегодня ходят последний день в сезоне

В воскресенье, 31 октября 2021 года,  дачные автобусы Самары в последний раз в этом сезоне доставят самарцев к участкам.

Укрыть виноградные лозы, обрезать садовые насаждения, слить воду из баков и забрать последний урожай необходимо успеть за этот короткий выходной.  Потом добираться в садово-дачные массивы придется уже на своем транспорте.

Дачные перевозки в Самаре стартовали в мае. Маршрутов было 29. Все лето автобусы курсировали не только в выходные и праздничные дни, но и по графику среди недели, что было особенно важно в аномально жаркий сезон: поливать растения требовалось несколько раз в сутки.

В начале осени расписание скорректировали, оставив дачные рейсы лишь два раза в неделю с более длинными интервалами движения. Но у серьезного садовода-огородника работа найдется до самых морозов. К счастью, закрытие сезона-2021 проходит без них. Погода словно преподнесла любителям земли подарок: в Самарской области резко потеплело до + 13 градусов, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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