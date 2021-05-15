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Самара вошла в топ городов России, где активнее всего используют самокаты

15 мая 2021 10:45
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Самара вошла в топ городов России, где активнее всего используют самокаты

Сервис городской мобильности Ситимобил совместно с кикшерингом Urent  провел исследование и выяснил, жители каких городов России чаще всего передвигаются на электросамокатах. 

Помимо освоения туристических маршрутов внутри страны, жители России стали массово осваивать новый вид транспорта — электросамокаты. Самыми активными пользователями самокатов помимо москвичей и петербуржцев стали жители Самары, Казани, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска. В среднем по стране Ситимобил зафиксировал более чем двукратный рост по числу поездок на самокатах по сравнению с показателями накануне майских каникул.

Порядка 70-80% всех поездок на самокатах — это прогулки с семьей, друзьями и знакомство с городом. Большинство пользователей начинают арендовать самокаты сразу после обеда, а самый явный час-пик по поездкам приходится на 17:00 — в это время сервис ежедневно фиксировал наибольший спрос на самокаты. Кататься на самокатах во время каникул стали дальше и дольше: средняя продолжительность поездки за майские праздники выросла на 10%, в отдельных городах рост превышает несколько десятков процентов.

Для исследования были использованы данные по поездкам за период с 1 по 10 мая

Теги: самокат электросамокат

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