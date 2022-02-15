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Самара попала в мировой рейтинг городов с самыми загруженными дорогами

15 февраля 2022 14:01
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Самара попала в мировой рейтинг городов с самыми загруженными дорогами

Самара попала на 14 строчку мирового рейтинга трафика на дорогах. В исследование нидерландской компании по производству GPS-навигации вошли 404 города в 58 странах по всему миру. 

Сайт представил данные по пробкам в разных городах. В первой тройке рейтинга находятся Московская область, Санкт-Петербург и Новосибирск. Согласно статистике, самарские автомобилисты в 2021 году простояли в пробках 101 час. Своего максимума пробки достигли 26 февраля 2021 года.

Также стало известно, что в 2021 году уровень загруженности дорог составил 44%. По сравнению с 2020 годом, общий уровень загруженности вырос на 3%. 

Напомним, из-за метели и сильного снегопада в четверг, 10 февраля, Самара встала в пробки после снегопада, который накрыл регион еще в среду, 9 февраля. Днем из-за натиска погоды наблюдались проблемы с общественным транспортом. Гигантская вереница трамваев растянулась по проспекту Ленина. Вагоны, как сообщали очевидцы, не могли проехать из-за снега, пишет ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com

Теги: Городской транспорт

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