С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Подготовка врачей будущего: обучение в базовых и опорных школах СамГМУ станет более индивидуальным и системным
Подготовка врачей будущего: обучение в базовых и опорных школах СамГМУ станет более индивидуальным и системным
В Новокуйбышевске к ответственности привлечен водитель, сбивший женщину на пешеходном переходе
В Новокуйбышевске к ответственности привлечен водитель, сбивший женщину на пешеходном переходе
Российские туристы пока не могут оформить и пользоваться картой TROY в Турции
Российские туристы пока не могут оформить и пользоваться картой TROY в Турции
30-летняя самарчанка лишилась полумиллиона, переведя сбережения на счет мошенника
30-летняя самарчанка лишилась полумиллиона, переведя сбережения на счет мошенника
23-летний самарец сбил 73-летнюю женщину-пешехода
23-летний самарец сбил 73-летнюю женщину-пешехода
Danone объявила об уходе с российского рынка
Danone объявила об уходе с российского рынка
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
Житель Самарской области за деньги передавал детализацию звонков абонентов
Житель Самарской области за деньги передавал детализацию звонков абонентов
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.49
-0.27
EUR 62.59
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы

14 октября 2022 10:35
97
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы

С 14 по 16 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 14 по 16 октября текущего года сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от мед. освидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Одним из ключевых условий для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению, а также поддержка широкой общественности в противодействии подобным правонарушениям.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 112.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
время прямой линии с начальником Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым переносится на 15.00 часов
14 октября 2022, 09:52
Время прямой линии с начальником Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым переносится на 15.00 часов
Юрий Александрович Некрасов ответит на вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения и организации работы Госавтоинспекции региона. Общество
202
Мероприятия в детских садах проводят сотрудники ГИБДД Тольятти
11 октября 2022, 10:49
Мероприятия в детских садах проводят сотрудники ГИБДД Тольятти
А еще дети смогли ознакомиться с устройством и работой автомобиля дорожно-патрульной службы ГИБДД. Общество
437
С 7 по 9 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
07 октября 2022, 12:46
С 7 по 9 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Происшествия
910
В центре внимания
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
14 октября 2022  10:54
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
124
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
557
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
3242
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
816
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
727
Весь список