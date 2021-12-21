Россияне считают себя вежливыми водителями

123

Авто.ру провёл опрос и выяснил, соблюдают ли россияне правила негласного автомобильного этикета, как часто ими пользуются и какое самое распространённое. Согласно результатам опроса, 79% опрошенных водителей считают себя вежливыми участниками дорожного движения.

Россияне выбрали четыре наиболее популярных правила хорошего тона для автомобилистов. Большинство опрошенных водителей (64%), как правило, благодарит других участников движения, если те их пропускают вперёд и дают себя обогнать. Самый распространённый способ поблагодарить — моргнуть аварийкой несколько раз, к нему прибегают 60% автомобилистов. Ещё 17% предпочитают кивнуть, другие 13% — помахать рукой.

Немало тех, кто предупреждает встречных о патруле ДПС (44%), и столько же (44%) готовы подвинуться и пропустить автомобиль для обгона, если тот попросит об этом, поморгав дальним светом.

Остановиться и предложить помощь согласна четверть водителей (25%), а на помощь при замене колеса рассчитывать особенно не стоит: только 12% готовы потратить на это своё время.

14% признают, что не могут назвать себя вежливыми водителями, 7% полагают, что достаточно правил дорожного движения, а негласный этикет — излишество.

Примерно половина (45%) водителей искренне расстраивается, если пропускают и не получают в ответ благодарности. Но всё же большая часть (54%) участников дорожного движения не обращает внимания на вежливость других.