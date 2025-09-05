россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок

103

Сервис моментальных платежей T-Pay в рамках аналитического проекта T-Data проанализировал рынок городского проката электросамокатов (кикшеринг).

Во II квартале 2025 года снизился объем трат на аренду самокатов в денежном выражении (-5% год к году) — впервые за пять лет. Это происходит несмотря на рост количества транзакций (+17%) за счет снижения среднего чека (-19%).

Причиной стали изменения в тарифах аренды, а также в паттернах поведения россиян — они стали чаще использовать самокаты для коротких поездок, а не долгих прогулок. По итогам II квартала 2025 года средняя стоимость поездки на электросамокате составила 101 рубль и, по прогнозам аналитиков, снизится к концу года до 95 рублей.

Исследование основано на обезличенных данных по транзакциям клиентов Т-Банка в период с 1 января 2021 по 1 июля 2025 года, а также на расчетах сервиса аналитики и прогнозирования ETNA. Анализировались траты на сервисы Юрент, Whoosh, Самокаты - Яндекс Go, BusyFly, lite, e-motion, Самокаты в Городе, БерисамокаТ и Red Light.

Рынок кикшеринга

Во II квартале 2025 года объем трат на прокат электросамокатов в денежном выражении снизился на 5% год к году. Квартальное снижение оборота произошло впервые за пять лет развития этого рынка, который раньше бурно рос.

Причина ― в уменьшении среднего чека за поездку, которая складывается в основном из количества минут аренды. В 2021 году средний чек был 161 рубль, а в 2024 — 113 рублей. И динамика снижения ускоряется: во II квартале 2025 года показатель уменьшился на 19% относительно аналогичного периода предыдущего года, а годом ранее ― на 16%.

Это связано с изменением тарифов аренды, а также паттерна поведения потребителей — россияне все чаще используют самокаты для коротких поездок вместо других видов общественного транспорта, а не длительных развлекательных прогулок. По прогнозам аналитиков T-Data, средний чек за 2025 год снизится относительно показателя 2024 года до 95 рублей.

При этом спрос на услуги кикшеринга стабильно растет пятый год подряд — во II квартале 2025 года клиенты Т-Банка совершили более чем в шесть раз больше транзакций по оплате таких услуг, чем за аналогичный период 2021 года. Особенно это заметно в низкий для кикшеринга зимний сезон — в I квартале 2025 года рост количества транзакций составил 95% к аналогичному периоду прошлого года, а во втором — 17%).