В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок

5 сентября 2025 12:47
103
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок

Сервис моментальных платежей T-Pay в рамках аналитического проекта T-Data проанализировал рынок городского проката электросамокатов (кикшеринг).

  • Во II квартале 2025 года снизился объем трат на аренду самокатов в денежном выражении (-5% год к году) — впервые за пять лет. Это происходит несмотря на рост количества транзакций (+17%) за счет снижения среднего чека (-19%). 
  • Причиной стали изменения в тарифах аренды, а также в паттернах поведения россиян — они стали чаще использовать самокаты для коротких поездок, а не долгих прогулок. По итогам II квартала 2025 года средняя стоимость поездки на электросамокате составила 101 рубль и, по прогнозам аналитиков, снизится к концу года до 95 рублей. 

Исследование основано на обезличенных данных по транзакциям клиентов Т-Банка в период с 1 января 2021 по 1 июля 2025 года, а также на расчетах сервиса аналитики и прогнозирования ETNA. Анализировались траты на сервисы Юрент, Whoosh, Самокаты - Яндекс Go, BusyFly, lite, e-motion, Самокаты в Городе, БерисамокаТ и Red Light. 

Рынок кикшеринга 

Во II квартале 2025 года объем трат на прокат электросамокатов в денежном выражении снизился на 5% год к году. Квартальное снижение оборота произошло впервые за пять лет развития этого рынка, который раньше бурно рос.   

Причина ― в уменьшении среднего чека за поездку, которая складывается в основном из количества минут аренды. В 2021 году средний чек был 161 рубль, а в 2024 — 113 рублей. И динамика снижения ускоряется: во II квартале 2025 года показатель уменьшился на 19% относительно аналогичного периода предыдущего года, а годом ранее ― на 16%. 

Это связано с изменением тарифов аренды, а также паттерна поведения потребителей — россияне все чаще используют самокаты для коротких поездок вместо других видов общественного транспорта, а не длительных развлекательных прогулок. По прогнозам аналитиков T-Data, средний чек за 2025 год снизится относительно показателя 2024 года до 95 рублей. 

При этом спрос на услуги кикшеринга стабильно растет пятый год подряд — во II квартале 2025 года клиенты Т-Банка совершили более чем в шесть раз больше транзакций по оплате таких услуг, чем за аналогичный период 2021 года. Особенно это заметно в низкий для кикшеринга зимний сезон — в I квартале 2025 года рост количества транзакций составил 95% к аналогичному периоду прошлого года, а во втором — 17%).

