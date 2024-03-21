Российскую молодежь хотят обучать управлению электросамокатами

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Лекции о безопасной езде на таких средствах передвижения могут организовать в учебных заведениях.

С инициативой вышел председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он направил обращение на имя министра просвещения страны Сергея Кравцова. В документе предлагается рассмотреть возможность проведения просветительских лекций об основах использования средств индивидуальной мобильности и способах их безаварийного вождения, пишет Сова.



Ветров напомнил, что с наступлением тепла снова начнется прокат электросамокатов, они заполнят улицы городов. А чаще всего их используют именно молодые люди - школьники, студенты вузов и ссузов.



Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг выразил мнение, что запреты не помогут бороться с авариями и травматизмом. Ветров предложил пойти путем просвещения. К лекциям для молодежи планируется привлечь сотрудников дорожной полиции, пишет RT.