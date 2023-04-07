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Российскому транспорту готовят новую реформу

7 апреля 2023 09:51
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Российскому транспорту готовят новую реформу

Все сервисные услуги, предоставляемые государственными и частными компаниями, объединят на едином портале, сведя к минимуму бумажный документооборот, пишет Парламентская газета.

Комфортность перемещения пассажиров в Министерстве транспорта предлагают повысить за счет сосредоточения всевозможных сервисных транспортных услуг, предоставляемых в регионах, на едином портале «Российский транспорт». Помимо удобства выстраивания маршрутов путешествий по стране, новшество автоматически станет определять наличие льгот пользователя и учитывать их при покупке билетов на любой вид транспорта. Сейчас научно-исследовательская работа по созданию соответствующего мобильного приложения закончена, идет обкатка отдельных сервисов, включая оплату проезда. Параллельно продолжается работа над возможными поправками в законодательство. Об этом 6 апреля сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Скачков на круглом столе в Совете Федерации.


Все инициативы в сфере пассажироперевозок Минтранс сегодня сосредоточил в рамках стратегического направления «Зеленый цифровой коридор пассажира». Цель инициативы — сделать «бесшовным» передвижение россиян по стране, обеспечив для них максимальное количество удобных сервисов, в том числе по безналичной оплате проезда. При этом участие в этом процессе бумажных документов в ведомстве хотят максимально сократить.

«Мы планируем, что все проекты, над которыми идет работа, будут реализованы по принципу одного окна в приложении «Российский транспорт». И в этой связи потребуется нормативная работа, потому что мы планируем, что это будет государственная информационная система», — отметил Дмитрий Скачков. Не исключено, что для ее создания потребуется принятие отдельного закона.

 

Теги: Городской транспорт

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