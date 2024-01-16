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Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области

16 января 2024 09:45
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Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области

Вниманию водителей! Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств

По информации ФКУ «Поволжуправтодор» с 08.00 16.01.2024 продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на 9 участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 6 городских округах и 17 муниципальных районах:

1. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 862 км по 1193 км (г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. Тольятти, г.о. Самара, м.р. Сызранский, м.р. Ставропольский, м.р. Волжский, м.р. Красноярский, м.р. Сергиевский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский);
2. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 296 по 328 км (м.р. Сызранский);
3. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км (г.о. Самара, м.р. Волжский, м.р. Красноярский);
4. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 93 км (м.р. Волжский, м.р. Кинельский);
5. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург (старое направление) с 94 км по 128 км (м.р. Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р. Борский);
6. Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград с 17 по 47 км (м.р. Сызранский);
7. Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград с 0 по 160 км (г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, м.р. Красноярский, м.р. Кинельский, м.р. Волжский, м.р. Безенчукский, м.р. Красноармейский, м.р. Пестравский);
8. Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск подъезд к г. Самара с 330 по 400 км (м.р. Елховский, м.р. Красноярский);
9. А-300 Самара–Большая Черниговка–граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км (Волжский, Большеглушицкий, Большечерниговский);
Ориентировочное время окончания ограничения движения 13.00 16.01.2024.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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