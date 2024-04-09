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Поездки на такси в России к концу 2024 года могут подорожать на 30%. Такой прогноз в беседе с «Парламентской газетой» дал заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

Одна из причин роста цен на такси — увеличение стоимости иномарок, которые составляют основу российского авторынка, пояснил эксперт. Китайские бренды уже повысили цены на порядка 11%, отметил он.

«Вопрос еще и в запчастях. Раньше, например, для корейских и японских брендов они изготавливались прямо на месте. Сейчас — только импорт. Это тоже приведет к росту издержек», — добавил Попков.

По итогам прошлого года траты россиян на такси выросли более чем на четверть. В 2023-м жители РФ совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси на сумму 26,7 млрд рублей, пишет Газета.