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Новый ГОСТ для самокатов начнет действовать с 1 февраля

14 декабря 2022 11:16
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Новый ГОСТ для самокатов начнет действовать с 1 февраля

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ). Под ЭСИМ подразумеваются электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

Согласно документу, этот электротранспорт должен развивать максимальную скорость не выше 25 км/ч, давать возможность отследить свое местоположение. Кроме того, ЭСИМ обязаны оснащать функцией автоматического замедления в парках, а также устойчивыми к механическим повреждениям и возгоранию аккумуляторами.

Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей.

 

— глава Росстандарта Антон Шалаев

Отмечается, что за 9 месяцев в этом году произошло 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 19 человек погибли и 870 получили ранения.

Новый ГОСТ вступит в силу 1 февраля 2023 года. Он не является обязательным, но производители смогут указать, что их продукция соответствует стандарту, пишут Известия.

Теги: Городской транспорт

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