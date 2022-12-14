Новый ГОСТ для самокатов начнет действовать с 1 февраля

155

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ). Под ЭСИМ подразумеваются электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

Согласно документу, этот электротранспорт должен развивать максимальную скорость не выше 25 км/ч, давать возможность отследить свое местоположение. Кроме того, ЭСИМ обязаны оснащать функцией автоматического замедления в парках, а также устойчивыми к механическим повреждениям и возгоранию аккумуляторами.

Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей. — глава Росстандарта Антон Шалаев

Отмечается, что за 9 месяцев в этом году произошло 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 19 человек погибли и 870 получили ранения.