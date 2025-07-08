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Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс

8 июля 2025 22:14
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Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс

В Самаре продолжается подготовка тепловых сетей к следующему отопительному сезону. 

 В связи с этим с 23:59 8 июля до 23:59 31 августа вводится ограничение движения транспорта по улице Чапаевской, в районе дома № 210, на участке от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича. Для объезда перекрытого участка автомобилистам рекомендуется использовать улицу Фрунзе.

Кроме того, продолжается модернизация теплотрассы по улице Агибалова – на участке у дома №48. 

 Закрытым для движения остается перекресток улиц Агибалова и Рабочей, перекрытие продлено до 05:00 11 июля. Также до 05:00 11 июля скорректирована схема организации дорожного движения в связи с реконструкцией теплосетей по ул. Клинической. Работы ведутся в районе дома № 23, в связи с чем участок между улицами Мичурина и Коммунистической недоступен для сквозного проезда.

 В период производства работ на теплосетях общественный транспорт следует по скорректированным трассам. Подробности опубликованы на сайте администрации города https://www.samadm.ru/media/news/54961/. 

Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и движения городского пассажирского автотранспорта можно ознакомиться в приложениях.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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