На Волжском проспекте в Самаре планируется изменить схему организации дорожного движения

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На Волжском проспекте, на участке от улицы Маяковского до улицы Вилоновской, планируется внести изменения в части организации дорожного движения. Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, это необходимо в целях улучшения дорожной ситуации (увеличения пропускной способности и минимизации пробок). В основном изменения касаются остановки и парковки транспорта, благодаря чему трафик по основному ходу дороги будет более свободным.

Так, парковка на крайней правой полосе (в зависимости от направления движения) по четным либо нечетным дням будет исключена. По новым правилам припарковаться автомобилисты смогут только в специально предусмотренных парковочных карманах.

Соответственно, для этого установят знаки 3.27 «Остановка запрещена», совместно со знаками 8.24 «Работает эвакуатор».

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары начнет работы по замене знаков на объекте улично-дорожной сети ориентировочно после 5 августа 2024 года. Новые знаки разместят на протяжении вышеуказанного участка, за исключением карманов.

Скорректированные схемы доступны для ознакомления в приложениях.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения.