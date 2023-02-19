Москва первой в мире сократила интервал движения поездов метро до 80 секунд

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Москва сократила интервал движения поездов в метрополитене до рекордных 80 секунд. Об этом 18 февраля сообщил столичный департамент транспорта, пишут "Известия".

«Недавно провели испытания системы на отечественном ПО в режиме максимальной нагрузки, и нам удалось добиться самого короткого в мире интервала движения между поездами — порядка 80 секунд, и подтвердить на практике надежность и бесперебойность ее работы», — приводит слова заммэра столицы Максима Ликсутова Telegram-канал дептранса.

По данным ведомства, это самый короткий интервал движения составов метро в мире.

На Кольцевой линии столичного метрополитена поезда сменяли друг друга на станциях быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина. Этого удалось достичь благодаря тому, что на обоих путях курсировало до 45 поездов.

Теперь в пиковые часы время ожидания поездов уменьшилось на 6–10 секунд, а в вагонах стало свободнее благодаря 2,5 тыс. дополнительных мест, отметили в дептрансе.

Фото: ru.freepik.com