Минтранс изучит возможность внедрения платных парковок по всей стране

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Как выяснила «Газета.Ru», Минтранс РФ готовит научное обоснование введения по всей России систем администрирования парковочного пространства. Снижать нагрузки на парковки планируется прежде всего методами экономических ограничений. За научным обоснованием неизбежно последует увеличение числа платных парковок, в том числе в малых городах, уверены эксперты.

Министерство транспорта планирует создать систему государственного регулирования в сфере парковок автотранспорта в городах, муниципалитетах, на региональных и местных дорогах, а также внутригородских территориях крупных городов, следует из соответствующего заказа министерства о проведении Научно-исследовательской работы (НИР), с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Для этого предполагается разработать научно обоснованные предложения по развитию единого парковочного пространства в субъектах Российской Федерации с учетом российского и международного опыта. Согласно техническому заданию к НИР, в законодательство российских регионов планируется ввести нормативы по количеству парковочных мест.

Также планируется разработать комплекс правовых и социально-экономических отношений, связанных с организацией парковок и управлению ими.

Создание единых парковочных пространств в регионах подразумевает введение платы за пользование парковками. Снизить нагрузку на дороги и уменьшить время стоянки возможно «в основном экономическими методами», отмечается в документе. В техническом задании (ТЗ) к разработке НИР аналитики Минтранса напрямую говорят о том, что новые модели парковочного пространства позволят пополнять бюджеты муниципальные или городские бюджеты.