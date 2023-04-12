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Меняется расписание на переправе "Самара - Рождествено"

12 апреля 2023 13:38
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Меняется расписание на переправе "Самара - Рождествено"
 

В четверг, 13 апреля, изменится расписание судов на пригородном маршруте "Самара - Рождествено". Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, пишет Сова. 

 

С 13 апреля изменят расписание на переправе "Самара - Рождествено" Фото: СРПП

С завтрашнего дня суда станут чаще делать остановку на пристани Проран. Из Самары они будут отходить в 6:45, 8:15 (с заходом на Проран), 10:00, 14:00 (с заходом на Проран), 16:00 (с заходом на Проран), 18:00 и 20:00. 

Назад с пристани в Рождествене самарцы смогут отправиться в 6:00, 7:30 (с заходом на Проран), 9:00 (с заходом на Проран), 11:00, 15:00 (с заходом на Проран), 17:00 (с заходом на Проран) и 19:00. 

Отмечается, что интервалы движения судов могут измениться из-за гидрометеорологических условий и пассажиропотока. Перед поездкой лучше уточнить расписание на сайте

Теги: Акценты В центре внимания Городской транспорт

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