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Маршрут «Ласточки» продлят до Жигулевска и Сызрани

26 августа 2021 11:54
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маршрут «Ласточки» продлят до Жигулевска и Сызрани

С 1 сентября перевозка пассажиров электропоездами «Ласточка» будет организована по маршрутам Самара – Жигулевское Море – Жигулевск, (Жигулевск - Жигулевское Море – Самара) – ежедневно. По выходным дням электропоезд будет курсировать до ж/д станции – Сызрань1. 
После запуска скоростного электропоезда до станции Жигулевское море в июне этого года к Главе региона обратились жители с просьбой продлить маршрут дальше – до Сызрани и Жигулевска. Это позволит пользоваться «Ласточкой» большему числу жителей региона.

По поручению Главы региона Дмитрия Азарова, Правительство Самарской области обеспечило софинансирование перевозчику ОАО «РЖД», в целях развития транспортного сообщения между городами Самарско - Тольяттинской агломерации.

Теги: «Ласточка» Дмитрий Азаров поезд «Ласточка» пригородные поезда РЖД

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