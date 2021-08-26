маршрут «Ласточки» продлят до Жигулевска и Сызрани

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С 1 сентября перевозка пассажиров электропоездами «Ласточка» будет организована по маршрутам Самара – Жигулевское Море – Жигулевск, (Жигулевск - Жигулевское Море – Самара) – ежедневно. По выходным дням электропоезд будет курсировать до ж/д станции – Сызрань1.

После запуска скоростного электропоезда до станции Жигулевское море в июне этого года к Главе региона обратились жители с просьбой продлить маршрут дальше – до Сызрани и Жигулевска. Это позволит пользоваться «Ласточкой» большему числу жителей региона.

По поручению Главы региона Дмитрия Азарова, Правительство Самарской области обеспечило софинансирование перевозчику ОАО «РЖД», в целях развития транспортного сообщения между городами Самарско - Тольяттинской агломерации.