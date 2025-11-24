«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти

81

Для всех желающих посетить 17 декабря 2025 года поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти.

Установлен следующий график движения поездов «Ласточка» 17 декабря 2025 года:

- № 7112 Самара (отпр.08:10) – Тольятти (приб.10:01);

- № 7110 Самара (отпр.14:02) – Тольятти (приб.15:54);

- № 7126 Тольятти (отпр.17:08) – Самара (приб.19:05).

Время отправления и прибытия указано местное.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте АО «Самарская ППК».

Стоимость проезда на пригородном поезда «Ласточка» из Самары в Тольятти составит 326,6 рублей, дети до 7 лет могут отправиться в поездку бесплатно, а школьники с 7 лет – со скидкой 50%, действуют все региональные и федеральные льготы, сообщает пресс-служба КбшЖД.