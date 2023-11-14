«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки

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С 13 ноября по многочисленным просьбам пассажиров скорому пригородному поезду «Ласточка» на маршруте Самара – Жигулевск назначаются дополнительные остановки на остановочных пунктах Золотой Бор и Волжский.

Напомним, с 28 августа 2023 года для улучшения транспортного обслуживания жителей Самарской области введен в расписание скорый пригородный поезд «Ласточка» сообщением Самара – Жигулевск.

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Самарская ППК».