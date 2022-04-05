LADA NIVA: 45 лет на дорогах и вне дорог

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5 апреля – день рождения внедорожника ВАЗ-2121 «Нива», который сейчас называется LADA NIVA Legend. Автомобиль выпускается уже 45 лет, покорил все континенты Земли, и во многих странах считается символом марки LADA. За прошедшие с начала серийного выпуска годы изготовлено почти 2,5 миллиона внедорожников. В течение своей славной истории NIVA существенно трансформировалась, но сохранила свою ДНК - уникальную комбинацию проходимости и компактности, дизайна и комфорта, оснащения и стоимости. 45 лет побед и достижений - и история NIVA продолжается.

Оригинальный замысел

NIVA – первый серийный автомобиль, самостоятельно разработанный специалистами Волжского автозавода. Группа инженеров (главный конструктор Владимир Соловьев, ведущий конструктор Петр Прусов, дизайнер Валерий Семушкин, конструктор Лев Вихко, ведущий испытатель Вадим Котляров и др.) создали поистине уникальную модель, которая открыла новую страницу в мировой истории полноприводных машин. NIVA – один из родоначальников популярнейшего класса кроссоверов. Несущий кузов, независимая передняя подвеска, передние дисковые тормоза – эти «легковые» атрибуты были впервые применены на внедорожнике такого класса. В то время как в мире на вездеходы ставили низкооборотные моторы большого объема, АВТОВАЗ использовал высокооборотный двигатель. Постоянный полный привод тоже был в новинку. Обычно на внедорожниках тех времен основной ведущей осью была задняя, а передняя подключалась при съезде на бездорожье. На NIVA же полный привод задействован всегда, и машина в любой момент готова к преодолению трудных участков.

Название, звучащее на всех языках

Как появилось название NIVA, рассказано в книге «Петр Прусов» из серии «Творцы АВТОВАЗа»: «История этого имени уходит корнями в 1974 год, когда дизайнер Валерий Сёмушкин предложил название "Нива" для оформления заявки на регистрацию международного товарного знака. Были у этой версии и критики, поскольку имя "Нива" в СССР тогда гордо носил отечественный комбайн. "Про комбайн все забудут, а автомобиль останется", – возражал Сёмушкин. Главными его аргументами в защиту нового названия были такие: "Нива" является кратким благозвучным словом русского языка с положительными ассоциациями; аналогичные по звучанию слова есть в английском, немецком, французском, испанском, японском, чешском, польском языках; созвучные "Ниве" слова в других языках обозначают самые мирные вещи: сад, поле, горизонт. Выбор одобрили. Товарный знак утвердили. Так автомобиль ВАЗ-2121 стал называться "Нивой".

Известно, что уже в 1973 году один из первых внедорожников, представленный для «смотрин» в Кремль, носил имя «Нива» - на борту автомобиля была соответствующая надпись крупным шрифтом.

На рубеже веков имя «Нива», а точнее, NIVA, было закреплено за моделью СП «Джи Эм-АВТОВАЗ». С тех пор классическая модель именовалась LADA 4х4. 18 лет под названием NIVA продавалась только модель совместного предприятия. В 2020 году имя вместе с автомобилем было выкуплено АВТОВАЗом. А вскоре, в январе 2021 года, и классическому внедорожнику официально вернули имя NIVA – уже с приставкой Legend.

Экспорт

NIVA быстро обрела популярность как в СССР, так и за рубежом. Автомобиль на долгие годы стал основой вазовского экспорта. Были периоды, когда до 70% NIVA поставлялось за границу. Машина продавалась в Японии, Англии и других странах с левосторонним движением (для этого в восьмидесятых годах выпускалась праворульная модификация). Более 700 тысяч автомобилей NIVA отправлено на экспорт в сотню различных стран мира на 5 континентах, а в ряде государств (Эквадор, Греция, Украина, Казахстан) автомобиль собирался из машинокомплектов.

Рекорды не бездорожье

NIVA известна на всех континентах. Даже в Антарктиде на российской станции Беллинсгаузен стандартная версия внедорожника в течение 11 лет успешно эксплуатировалась, демонстрируя надежность и приспособленность к работе в экстремальных условиях. Побывала NIVA (а точнее, снегоболотоход на ее базе) и на Северном полюсе. В 1999 году на Тибетском плато в Гималаях экспедиция на NIVA своим ходом взяла высоту в 5726 м над уровнем моря.

LADA NIVA Legend сегодня

Поклонникам LADA NIVA Legend предлагается целая гамма модификаций внедорожника. Классическая LADA Niva Legend представлена в комплектациях Classic, Luxe, Black и Urban. В зависимости от комплектации автомобили оборудуются кондиционером, литыми дисками колес, пластиковыми или алюминиевыми бамперами. Все автомобили оснащаются системой постоянного полного привода с возможностью подключения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. Аналогичными системами оснащается и пятидверная LADA NIVA Legend – автомобиль, который отличается повышенной вместимостью салона и багажника.

Для тех, кто предпочитает еще более повышенный уровень проходимости, LADA предлагает внедорожник в модификации Bronto. На автомобиль установлены самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, усиленное шасси, шины с развитыми грунтозацепами. LADA NIVA Bronto обладает увеличенным дорожным просветом и брутальным внедорожным дизайном.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрена гамма пикапов на базе LADA NIVA. Автомобили полурамной компоновки с рессорной задней подвеской рассчитаны на нагрузку 440-490 кг. Грузовая надстройка может выполняться как в виде бортовой платформы, так и в виде фургона (грузового, изотермического или рефрижератора).