LADA NIVA: 45 лет на дорогах и вне дорог

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения
В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
Заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области
Заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области
5 апреля свой профессиональный праздник отмечают врачи – неонатологи
5 апреля свой профессиональный праздник отмечают врачи – неонатологи
Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара
Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара
В Самарской области из-за подтопления была проведена эвакуация 13 человек
В Самарской области из-за подтопления была проведена эвакуация 13 человек
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию.
Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.16
EUR 92.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

LADA NIVA: 45 лет на дорогах и вне дорог

5 апреля 2022 12:23
116
LADA NIVA: 45 лет на дорогах и вне дорог

5 апреля – день рождения внедорожника ВАЗ-2121 «Нива», который сейчас называется LADA NIVA Legend. Автомобиль выпускается уже 45 лет, покорил все континенты Земли, и во многих странах считается символом марки LADA. За прошедшие с начала серийного выпуска годы изготовлено почти 2,5 миллиона внедорожников. В течение своей славной истории NIVA существенно трансформировалась, но сохранила свою ДНК - уникальную комбинацию проходимости и компактности, дизайна и комфорта, оснащения и стоимости. 45 лет побед и достижений - и история NIVA продолжается. 

Оригинальный замысел

NIVA – первый серийный автомобиль, самостоятельно разработанный специалистами Волжского автозавода. Группа инженеров (главный конструктор Владимир Соловьев, ведущий конструктор Петр Прусов, дизайнер Валерий Семушкин, конструктор Лев Вихко, ведущий испытатель Вадим Котляров и др.) создали поистине уникальную модель, которая открыла новую страницу в мировой истории полноприводных машин. NIVA – один из родоначальников популярнейшего класса кроссоверов.  Несущий кузов, независимая передняя подвеска, передние дисковые тормоза – эти «легковые» атрибуты были впервые применены на внедорожнике такого класса. В то время как в мире на вездеходы ставили низкооборотные моторы большого объема, АВТОВАЗ использовал высокооборотный двигатель. Постоянный полный привод тоже был в новинку. Обычно на внедорожниках тех времен основной ведущей осью была задняя, а передняя подключалась при съезде на бездорожье. На NIVA же полный привод задействован всегда, и машина в любой момент готова к преодолению трудных участков. 

 

Название, звучащее на всех языках

Как появилось название NIVA, рассказано в книге «Петр Прусов» из серии «Творцы АВТОВАЗа»: «История этого имени уходит корнями в 1974 год, когда дизайнер Валерий Сёмушкин предложил название "Нива" для оформления заявки на регистрацию международного товарного знака. Были у этой версии и критики, поскольку имя "Нива" в СССР тогда гордо носил отечественный комбайн. "Про комбайн все забудут, а автомобиль останется", – возражал Сёмушкин. Главными его аргументами в защиту нового названия были такие: "Нива" является кратким благозвучным словом русского языка с положительными ассоциациями; аналогичные по звучанию слова есть в английском, немецком, французском, испанском, японском, чешском, польском языках; созвучные "Ниве" слова в других языках обозначают самые мирные вещи: сад, поле, горизонт. Выбор одобрили. Товарный знак утвердили. Так автомобиль ВАЗ-2121 стал называться "Нивой".

 

Известно, что уже в 1973 году один из первых внедорожников, представленный для «смотрин» в Кремль, носил имя «Нива» - на борту автомобиля была соответствующая надпись крупным шрифтом. 

 

На рубеже веков имя «Нива», а точнее, NIVA, было закреплено за моделью СП «Джи Эм-АВТОВАЗ». С тех пор классическая модель именовалась LADA 4х4. 18 лет под названием NIVA продавалась только модель совместного предприятия. В 2020 году имя вместе с автомобилем было выкуплено АВТОВАЗом. А вскоре, в январе 2021 года, и классическому внедорожнику официально вернули имя NIVA – уже с приставкой Legend.

 

Экспорт

NIVA быстро обрела популярность как в СССР, так и за рубежом. Автомобиль на долгие годы стал основой вазовского экспорта. Были периоды, когда до 70% NIVA поставлялось за границу. Машина продавалась в Японии, Англии и других странах с левосторонним движением (для этого в восьмидесятых годах выпускалась праворульная модификация). Более 700 тысяч автомобилей NIVA отправлено на экспорт в сотню различных стран мира на 5 континентах, а в ряде государств (Эквадор, Греция, Украина, Казахстан) автомобиль собирался из машинокомплектов. 

Рекорды не бездорожье

NIVA известна на всех континентах. Даже в Антарктиде на российской станции Беллинсгаузен стандартная версия внедорожника в течение 11 лет успешно эксплуатировалась, демонстрируя надежность и приспособленность к работе в экстремальных условиях. Побывала NIVA (а точнее, снегоболотоход на ее базе) и на Северном полюсе. В 1999 году на Тибетском плато в Гималаях экспедиция на NIVA своим ходом взяла высоту в 5726 м над уровнем моря.

LADA NIVA Legend сегодня

Поклонникам LADA NIVA Legend предлагается целая гамма модификаций внедорожника. Классическая LADA Niva Legend представлена в комплектациях Classic, Luxe, Black и Urban. В зависимости от комплектации автомобили оборудуются кондиционером, литыми дисками колес, пластиковыми или алюминиевыми бамперами. Все автомобили оснащаются системой постоянного полного привода с возможностью подключения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. Аналогичными системами оснащается и пятидверная LADA NIVA Legend – автомобиль, который отличается повышенной вместимостью салона и багажника. 

Для тех, кто предпочитает еще более повышенный уровень проходимости, LADA предлагает внедорожник в модификации Bronto. На автомобиль установлены самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, усиленное шасси, шины с развитыми грунтозацепами. LADA NIVA Bronto обладает увеличенным дорожным просветом и брутальным внедорожным дизайном.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрена гамма пикапов на базе LADA NIVA. Автомобили полурамной компоновки с рессорной задней подвеской рассчитаны на нагрузку 440-490 кг. Грузовая надстройка может выполняться как в виде бортовой платформы, так и в виде фургона (грузового, изотермического или рефрижератора). 

 

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Renault может отдать свою долю в АвтоВАЗе стороннему инвестору
30 марта 2022, 11:55
Renault может отдать свою долю в АвтоВАЗе стороннему инвестору
Передача доли позволит освободить французскую компанию от юридических обязанностей. Экономика
690
АВТОВАЗ летом будет работать в сокращенном режиме
25 марта 2022, 12:35
АВТОВАЗ летом будет работать в сокращенном режиме
Параллельно автозавод готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих.  Новости компаний
1024
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022, 15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Промышленное производство
3621
  • Консультант плюс
В центре внимания
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
5 апреля 2022  13:52
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
28
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
5 апреля 2022  13:21
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
64
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
5 апреля 2022  12:32
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
135
Свыше 50% от запланированного объема: в Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог
5 апреля 2022  09:34
Свыше 50% от плана: в Самаре продолжается аварийно-ямочный р емонт дорог
200
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
4 апреля 2022  16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
469
Весь список