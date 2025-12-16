Я нашел ошибку
Главные новости:
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Глава «АвтоВАЗа» рассказал о снижении цен на автомобили Lada

Цены на автомобили Lada в среднем снизились на 5% в 2025 г., сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он рассказал, что из-за агрессивного демпинга со стороны многих китайских брендов на рынке, когда скидки доходили до 1 млн руб., компании пришлось скорректировать политику.

10 декабря в интервью «Ведомостям» Соколов рассказал, что демпинг со стороны китайского автопрома «перешел все мыслимые границы». Глава компании напомнил, что китайский автопром, в отличие от российского, не находится под санкциями и работает в совершенно других финансовых условиях с точки зрения возможности кредитования. Стоит учитывать и программу поддержки китайского автопрома при поставке машин на экспорт со стороны правительства, добавил Соколов.

Он также рассказал, что в 2026 г. «АвтоВАЗ» рассчитывает произвести не меньше 400 000 автомобилей. Он отметил, что объем выпуска и продаж новинок во многом зависит от ключевой ставки и мер господдержки спроса в будущем году, пишут Ведомости. 

