Глава «АвтоВАЗа» рассказал о снижении цен на автомобили Lada

Цены на автомобили Lada в среднем снизились на 5% в 2025 г., сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он рассказал, что из-за агрессивного демпинга со стороны многих китайских брендов на рынке, когда скидки доходили до 1 млн руб., компании пришлось скорректировать политику.

10 декабря в интервью «Ведомостям» Соколов рассказал, что демпинг со стороны китайского автопрома «перешел все мыслимые границы». Глава компании напомнил, что китайский автопром, в отличие от российского, не находится под санкциями и работает в совершенно других финансовых условиях с точки зрения возможности кредитования. Стоит учитывать и программу поддержки китайского автопрома при поставке машин на экспорт со стороны правительства, добавил Соколов.

Он также рассказал, что в 2026 г. «АвтоВАЗ» рассчитывает произвести не меньше 400 000 автомобилей. Он отметил, что объем выпуска и продаж новинок во многом зависит от ключевой ставки и мер господдержки спроса в будущем году, пишут Ведомости.