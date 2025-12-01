АВТОВАЗ сообщил, что планов по сокращению персонала не существует

АВТОВАЗ выступил с опровержением новости, которую распространили российские Telegram-каналы. В ней идет речь о переходе завода на усеченный график работы и сокращении штата сотрудников, пишет 63.ру.

«Завод планирует перевести основное производство на односменный режим работы. Это решение связано со значительным падением спроса на автомобили Lada. По данным источников, такой график может сохраниться как минимум до середины 2026 года. В результате переход на одну смену приведет к сокращению выпуска машин не менее чем вдвое и снижению заработной платы сотрудников. После завершения хозяйственных работ в декабре доходы рабочих могут упасть с 70 до 40 тысяч рублей», — сообщил Mash.

На предприятии назвали информацию недостоверной и призвали опубликовать полный комментарий представителей автогиганта из Тольятти.

«В связи с ростом производственных планов компания планирует с января 2026 года вернуться к стандартному пятидневному рабочему графику для основной части коллектива. Вместе с этим заработная плата сотрудников будет восстановлена до 100%. Режим работы и количество смен на предприятиях формируются в строгом соответствии с рыночным спросом. Так, линия по производству моделей Granta и Iskra продолжит работать в две смены, а на некоторых участках компонентного производства будет сохранен трехсменный режим», — сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ добавил, что планов по сокращению персонала не существует.

«Компания продолжает набор новых сотрудников, а также отмечает положительную динамику — количество увольнений по собственному желанию снизилось», — подчеркнули на предприятии.

С начал октября завод начал работать по сокращенному режиму. На эту меру пошли из-за с общих тенденций на российском автомобильном рынке — высокой ключевой ставки, ужесточения требований регулятора к заемщикам по автокредитам.