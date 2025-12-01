АВТОВАЗ сообщил, что планов по сокращению персонала не существует

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
-0.02
EUR 90.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АВТОВАЗ сообщил, что планов по сокращению персонала не существует

214
АВТОВАЗ сообщил, что планов по сокращению персонала не существует

АВТОВАЗ выступил с опровержением новости, которую распространили российские Telegram-каналы. В ней идет речь о переходе завода на усеченный график работы и сокращении штата сотрудников, пишет 63.ру.

«Завод планирует перевести основное производство на односменный режим работы. Это решение связано со значительным падением спроса на автомобили Lada. По данным источников, такой график может сохраниться как минимум до середины 2026 года. В результате переход на одну смену приведет к сокращению выпуска машин не менее чем вдвое и снижению заработной платы сотрудников. После завершения хозяйственных работ в декабре доходы рабочих могут упасть с 70 до 40 тысяч рублей», — сообщил Mash.

На предприятии назвали информацию недостоверной и призвали опубликовать полный комментарий представителей автогиганта из Тольятти.

«В связи с ростом производственных планов компания планирует с января 2026 года вернуться к стандартному пятидневному рабочему графику для основной части коллектива. Вместе с этим заработная плата сотрудников будет восстановлена до 100%. Режим работы и количество смен на предприятиях формируются в строгом соответствии с рыночным спросом. Так, линия по производству моделей Granta и Iskra продолжит работать в две смены, а на некоторых участках компонентного производства будет сохранен трехсменный режим», — сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ добавил, что планов по сокращению персонала не существует.

«Компания продолжает набор новых сотрудников, а также отмечает положительную динамику — количество увольнений по собственному желанию снизилось», — подчеркнули на предприятии.

С начал октября завод начал работать по сокращенному режиму. На эту меру пошли из-за с общих тенденций на российском автомобильном рынке — высокой ключевой ставки, ужесточения требований регулятора к заемщикам по автокредитам.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С января 2026 года АВТОВАЗ планирует вернуться на режим полной 5-дневной рабочей недели
27 ноября 2025, 14:00
С января 2026 года АВТОВАЗ планирует вернуться на режим полной 5-дневной рабочей недели
В четверг, 27 ноября, некоторые телеграм-каналы опубликовали новость о планах АВТОВАЗа по сокращению производственных планов и рабочего времени, что повлечет... Новости компаний
1229
Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada
23 ноября 2025, 14:05
Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada
В январе 2025 года компания проиндексировала цены на Lada Granta и Niva Legend. В среднем цены на модели Lada изменились на 1,8%. Транспорт
1686
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
21 ноября 2025, 09:58
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
В 2024 году АвтоВАЗ реализовал 459 тысяч авто. Новости компаний
831
В центре внимания
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
136
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
223
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1244
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1244
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1909
Весь список