В четверг, 27 ноября, некоторые телеграм-каналы опубликовали новость о планах АВТОВАЗа по сокращению производственных планов и рабочего времени, что повлечет снижение зарплат сотрудников. На АВТОВАЗе поспешили опровергнуть эти слухи, пишет СитиТраффик.

- С января 2026 года АВТОВАЗ планирует вернуться на режим полной 5-дневной рабочей недели. В этой связи заработная плата работников вернется к 100-процентным значениям, - отмечается в сообщении пресс-службы автопроизводителя. - График производства и сменность определяются на основе запроса рынка. Так, линия №3 (Гранта, Искра) продолжит работать в 2 смены, часть компонентных производств сохранит 3-сменный график.