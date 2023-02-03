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Lada Granta может получить отечественные электроусилители руля

3 февраля 2023 12:29
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Lada Granta может получить отечественные электроусилители руля

Компания «АвтоВАЗ» планирует оснащать автомобили Lada отечественными электроусилителями рулевого управления. Автопредприятие получило усилители руля производства махачкалинского завода «Авиаагрегат», сообщило 3 февраля сообщество «Нетипичный «АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

АвтоВАЗ практически решил проблему нехватки электроусилителей руля, из-за которых предприятие выпускало некомплектные Lada Granta. Махачкалинский завод «Авиаагрегат» уже предоставил автопредприятию первые опытные образцы собственного электроусилителя рулевого управления (ЭУР) для автомобилей Lada.

По данным группы «Нетипичный «АвтоВАЗ», производитель отечественных электроусилителей прорабатывает вопрос о серийном производстве ЭУР для нужд АвтоВАЗа, пишут "Известия".

«Если всё сложится именно так, то АвтоВАЗ избавится от главного «камня преткновения» на сборке Lada Granta. Еще с осени прошлого года некомплект здесь формировался из-за своевременных поставок электроусилителей рулевого управления», — отметили в сообществе.

Теги: Автоваз

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