Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
В Жигулевске сын украл у матери телевизор
В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях

2 сентября 2025 11:45
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях

С начала 2025 года на переездах Куйбышевской магистрали было допущено пять случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (10 случаев за тот же период 2024 года,  из них  5  случаев  вне  установленных  железнодорожных переездов).

Такой результат стал возможен благодаря комплексному подходу железнодорожников к вопросу снижения дорожно-транспортных происшествий на переездах.

Так, с начала текущего года железнодорожниками были проведены инфомационно-разъяснительные беседы более чем с 25 тыс. водителей автотранспортных средств, совместно c представителями ГИБДД проведено  230  проверок  соблюдения правил дорожного движения на железнодорожных переездах, распространено более  22 тыс. памяток о правилах пересечения переездов.

Большое внимание уделяется обучению дежурных работников на переездах действиям в нестандартных ситуациях, включая ДТП. Проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

Ключевой проблемой, создающей опасные ситуации, является несоблюдение автомобилистами ПДД при пересечении железнодорожных переездов. В числе самых распространенных нарушений – объезд шлагбаума или специального ограждения железнодорожного пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов переездной сигнализации. 

Серьезную обеспокоенность вызывают инциденты, когда нарушения водителей приводят к происшествиям с пассажирскими поездами. Куйбышевская магистраль призывает быть предельно осторожными и внимательными за рулем, и не подвергать опасности свою жизнь, а также жизни пассажиров поездов.

 

Теги: БДД ДТП

