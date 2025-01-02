В Красноярском районе сотрудники ГИБДД помогли водителю вытащить из сугроба машину

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Находясь на маршруте патрулирования инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Красноярскому району заметили автомобиль с включенной световой аварийной сигнализацией.

Во время общения с водителем полицейские установили, что в условиях снегопада он не справился с управлением, съехал на обочину и увяз в снегу. Самостоятельно выбраться из снежного плена мужчина не смог.

Оценив обстановку, инспекторы помогли водителю и совместными усилиями вытолкали транспортное средство на дорогу. Мужчина поблагодарил полицейских и продолжил свой путь.