В Самаре пострадали автомобилистка и девочка-пассажир

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1 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек, 1 - скончался.

Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары. В 20:00 40-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по ул. Дыбенко со стороны ул. Советской Армии. В пути следования, в районе дома № 34, при повороте налево на ул. Отважная, в направлении ул. Михаила Сорокина на регулируемом перекрёстке, по ул. Дыбенко, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем SsangYong Actyon, под управлением 33-летней женщины-водителя, двигавшейся со встречного направления прямо. Водителю автомобиля Lada Granta назначено амбулаторное лечение, девочка-пассажир 2020 г. р. автомобиля SsangYong Actyon – госпитализирована.