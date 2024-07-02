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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре пострадали автомобилистка и девочка-пассажир

2 июля 2024 12:53
88
В Самаре пострадали автомобилистка и девочка-пассажир

1 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек, 1 - скончался. 

Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары. В 20:00  40-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по ул. Дыбенко со стороны ул. Советской Армии. В пути следования, в районе дома № 34, при повороте налево на ул. Отважная, в направлении ул. Михаила Сорокина на регулируемом перекрёстке, по ул. Дыбенко, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем SsangYong Actyon, под управлением 33-летней женщины-водителя, двигавшейся со встречного направления прямо. Водителю автомобиля Lada Granta назначено амбулаторное лечение, девочка-пассажир 2020 г.  р. автомобиля SsangYong Actyon – госпитализирована.

Теги: БДД ДТП

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