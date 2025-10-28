Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет

170

Сейчас операторы кикшеринга внимательно наблюдают за погодой в Самаре и области. Об этом 63.RU сообщили «Юрент» и «Вуш».

«Дата окончания сезона зависит от погодных условий. Сейчас мы внимательно следим за погодой. Как только она изменится и станет небезопасной для поездок (сильные ночные заморозки и, как следствие, наледь) — будем уходить на зимовку. Обычно это первая половина ноября. Но, если погода ухудшится, это может случиться и раньше», — рассказали в пресс-службе сервиса кикшеринга «МТС Юрент».

«Заранее определённой даты завершения сезона нет. В первую очередь всё зависит от погоды — температуры воздуха и состояния дорожного покрытия. Пока днём воздух прогревается до плюсовых значений и возможная ночная наледь, гололедица и снег тают по мере потепления, поездки на самокатах Whoosh остаются доступными», — сообщил пресс-секретарь Whoosh.

Около 90% поездок совершается по транспортному сценарию — то есть самарцы чаще всего арендуют самокат, чтобы добраться куда-то по делам, сочетая кикшеринг с общественным транспортом или выбирая самокат вместо поездки на личном автомобиле на небольшое расстояние, добавил оператор прокатных СИМ.

«Таким образом, продолжительный сезон полезен городу. Даже в разгар сезона большинство поездок длятся меньше 15 минут. В шапке и перчатках такая поездка комфортна даже в условиях поздней осени. Ну а когда мы поймем, что зима пришла и потепления не будет до весны, самокаты уйдут на каникулы. В прошлом году это случилось 21 ноября, как будет в этом — определит погода», — резюмировали Whoosh.