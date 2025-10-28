Я нашел ошибку
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет

28 октября 2025 13:31
170
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет

Сейчас операторы кикшеринга внимательно наблюдают за погодой в Самаре и области. Об этом 63.RU сообщили «Юрент» и «Вуш».

«Дата окончания сезона зависит от погодных условий. Сейчас мы внимательно следим за погодой. Как только она изменится и станет небезопасной для поездок (сильные ночные заморозки и, как следствие, наледь) — будем уходить на зимовку. Обычно это первая половина ноября. Но, если погода ухудшится, это может случиться и раньше», — рассказали в пресс-службе сервиса кикшеринга «МТС Юрент».

«Заранее определённой даты завершения сезона нет. В первую очередь всё зависит от погоды — температуры воздуха и состояния дорожного покрытия. Пока днём воздух прогревается до плюсовых значений и возможная ночная наледь, гололедица и снег тают по мере потепления, поездки на самокатах Whoosh остаются доступными», — сообщил пресс-секретарь Whoosh.

Около 90% поездок совершается по транспортному сценарию — то есть самарцы чаще всего арендуют самокат, чтобы добраться куда-то по делам, сочетая кикшеринг с общественным транспортом или выбирая самокат вместо поездки на личном автомобиле на небольшое расстояние, добавил оператор прокатных СИМ.

«Таким образом, продолжительный сезон полезен городу. Даже в разгар сезона большинство поездок длятся меньше 15 минут. В шапке и перчатках такая поездка комфортна даже в условиях поздней осени. Ну а когда мы поймем, что зима пришла и потепления не будет до весны, самокаты уйдут на каникулы. В прошлом году это случилось 21 ноября, как будет в этом — определит погода», — резюмировали Whoosh.

