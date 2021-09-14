Каждый третий житель Самары недоволен качеством парковки в городе

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Автовладельцы оценили сложность парковки во дворах своих многоквартирных домов в среднем на 3 балла из 5. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 владельцев авто, живущих в городах-миллионниках.



В Самаре средняя оценка сложности парковки составила 2,8 баллов. Оценку 5 (отлично) поставили 13% опрошенных, на 4 (хорошо) качество парковки оценили 14% жителей города. 30% респондентов из Самары оценивают парковку у дома на 3 балла (удовлетворительно). Оценку 2 (плохо) и 1 (очень плохо) суммарно поставили 38% участников опроса (20% и 18% -соответственно).



В среднем по стране на 3 балла из 5 оценивают сложность парковки жители городов-миллионников. С удобством парковки во дворе чуть лучше ситуация в Челябинске: средние оценки автовладельцев составляют 3,3 балла из 5. На втором месте Пермь, Новосибирск и Воронеж (по 3,2 балла). Однако, судя по всему, в разных районах Перми ситуация неоднозначная: город на первом месте по количеству отличных оценок (28%) и на втором — по количеству крайне неудовлетворительных (19%).



Красноярск и Нижний Новгород поделили третью строку рейтинга удобства парковок с оценками в 3,1 балла из 5. Причем в Красноярске критике подвергалась даже зона современной застройки: «В новостройках очень плохо расположены парковочные места. И нет специально отведенных мест для парковки». Нижний Новгород негодует по другому поводу: «Парковка во дворе платная, спасибо властям!»



Автовладельцы из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Уфы в среднем поставили дворовым парковкам по 3 балла. В историческом центре Северной столицы актуальна проблема маленьких дворов-колодцев. В Екатеринбурге отмечают нехватку машиномест. В Уфе — низкую культуру парковки водителей.



В Омске, Волгограде, Казани и Москве ситуация с парковками во дворах по оценкам автовладельцев — на 2,9 балла из 5. Судя по комментариям, после 18:00 найти парковочное место у дома нереально.



В Самаре и Краснодаре удобство парковки тянет только на 2,8 балла из 5. Автовладельцы говорят о том, что во дворах советской застройки давно следовало бы провести перепланировку пространства, выделив больше мест для стоянок.



На последнем месте рейтинга удобных парковок — Ростов-на-Дону со средней оценкой в 2,7 балла из 5. Очевидно, что ситуация с парковочными местами в крупнейших городах страны примерно одинаковая: разрыв между первым и последним местом рейтинга составляет всего 0,6 балла.