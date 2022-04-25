Использование масок во время поездок в общественном транспорте Самары  по-прежнему актуально

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Использование масок во время поездок в общественном транспортеСамары по-прежнему актуально: требование о ношении масок пока не отменено, несмотря на некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

При нарушении, зафиксированном впервые, в отношении того или иного гражданина протокол составляется по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Штраф может достигать 30 тысяч рублей. В случае рецидива штрафные санкции более жесткие: предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. Решение принимается судом.

Проверками охватываются все городские маршруты, в том числе автобусные, трамвайные и троллейбусные, а также метрополитен. Только за прошлую неделю оформлено 29 административных материалов в отношении нарушителей, а за весь период с сентября 2020 года – 1 969 протоколов, в том числе в 2022 году – 990 протоколов.

«В последнее время участились случаи обращения на «горячую линию» относительно актуальности масочного режима. Мы разъясняем гражданам, что наш персонал перед выходом на линию точно так же берет в дорогу комплект масок. В обязательном порядке проводится инструктаж. Сотрудники и сами должны находиться в рейсе в защитном средстве, и пассажирам постоянно об этом напоминать, чтобы избежать штрафов и минимизировать риски заражения коронавирусом и другими сезонными ОРВИ, – пояснила представитель транспортного предприятия «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая. – Контроль в этой части не ослабевает. Начались перевозки к кладбищам, со 2 мая стартуют рейсы к садово-дачным массивам. Обращаем внимание на то, что масками нужно пользоваться при каждой поездке. Прежде, чем приобрести билет и пройти в салон автобуса, пассажир должен надеть маску. Вместе с тем, заблаговременно рекомендуем позаботиться и о том, чтобы пополнить и активировать садово-дачные карты».

Фото: администрация Самары