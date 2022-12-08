Госпредприятие вернут на автобусные перевозки населения в Самаре

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В наступающем году муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» («ПАТ») собираются вернуть на рынок городских перевозок. Об этом стало известно во время заседания контрольного комитета в городской думе.

По словам замруководителя департамента транспорта Юрия Тапилина, предприятие практически рассчиталось со своими долгами. «ПАТ» сможет вернуться к профильной работе в 2023 году.

— Мы постараемся стать участниками нацпроекта, чтобы на льготных условиях и при софинансировании из местных бюджетов закупить новый подвижной состав. После этого можно будет выходить на торги и бороться за городские или дачные маршруты наравне с коммерческими перевозчиками, — рассказал чиновник.

Муниципальный перевозчик работал в городе с мая 2007 года до весны 2018 года. В марте 2018 года стало известно, что предприятие закрывают из-за больших долгов. По предварительным подсчетам, размер задолженности составил 1 миллиард рублей.

Городским властям пришлось в экстренном порядке искать нового перевозчика. В апреле 2018 года стало известно, что автобусы и имущество обанкротившегося «ПАТ» передали в аренду ООО «Самара Авто Газ». Чуть позже этой же компании достались и все маршруты. Ежегодно контора платит мэрии Самары 76 миллионов рублей в качестве взноса.

Параллельно городские власти пытались расплатиться с долгами «ПАТ». На эти цели МП тратило ежегодные субсидии из городского бюджета и деньги, вырученные за аренду, пишет 63.ру.