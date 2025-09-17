Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей

157

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей.

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ, инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в марте.

Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установив административный штраф в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (в настоящее время действует штраф в размере 3 тысяч рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юридических лиц (в настоящее время 100 тысяч рублей), пишет РИА Новости.