В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья для многодетных
С начала года в бюро находок на вокзале Самара Куйбышевской железной дороги поступило более 5,5 тыс. заявок
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх
Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей

17 сентября 2025 09:08
157
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей.

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ, инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в марте.

Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установив административный штраф в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (в настоящее время действует штраф в размере 3 тысяч рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юридических лиц (в настоящее время 100 тысяч рублей), пишет РИА Новости. 

Теги: БДД

Новости по теме
В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Оренбургской области
04 сентября 2025, 09:54
В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Оренбургской области
Правонарушителя в очередной раз задержали сотрудники Госавтоинспекции. Происшествия
577
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
02 сентября 2025, 11:45
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Серьезную обеспокоенность вызывают инциденты, когда нарушения водителей приводят к происшествиям с пассажирскими поездами. Транспорт
641
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
31 августа 2025, 13:37
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Мероприятие прошло в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий. Общество
621
В центре внимания
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
122
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
320
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
395
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
639
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
460
Весь список