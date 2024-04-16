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Госавтоинспекция напоминает об ответственности несовершеннолетних водителей

16 апреля 2024 13:52
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Госавтоинспекция напоминает об ответственности несовершеннолетних водителей

Взрослые участники дорожного движения должны строго пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль.

Количество дорожных аварий с участием детей, в том числе несовершеннолетних водителей в весенне-летний период значительно возрастает. Зачастую дети, не зная и не думая о последствиях, прибегают к использованию транспортных средств, которые не предназначены для эксплуатации ребенком. Причем эти транспортные средства находятся в свободном доступе, без должного контроля со стороны взрослых.

Взрослые участники дорожного движения должны строго пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль, необходимо контролировать времяпрепровождение своих детей, исключить возможность доступа к ключам от автомобилей, мотоциклов, мопедов, запретить управление транспортными средствами без соответствующего на то права, умений и навыков вождения!!!

Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители, опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспортное средство также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что с 16 лет к несовершеннолетним водителям транспортных средств, не имеющим права управления, может быть применена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

Уважаемые родители! Не оставляйте баз присмотра автомобили, мотоциклы, мопеды и другие средства, на которых дети смогут передвигаться и не оставляйте в свободном доступе ключи от них! Разъясняйте подросткам, что дорога таит в себе опасность, неумение обращаться с транспортным средством, незнание основ безопасного поведения, зачастую приводят к необратимым последствиям.

Теги: БДД

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