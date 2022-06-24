ГИБДД 1 июля запустит базу данных злостных нарушителей

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Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» запускается в России с 1 июля. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации. Также заработают «Оперативная выборка данных» и «Надзор ГИБДД», в которых появятся сведения о диагностических картах и фото машин на техническом обслуживании.

«Витрина данных ГИБДД» позволит организациям, связанным с МВД России, в режиме реального времени проверять наличие водительских прав, а также многократных нарушений правил ПДД. В базу данных будут внесены сведения как о водителях с гражданством РФ, так и об иностранных гражданах. Сервис планировали запустить еще в 2021 году. МВД планирует, что такие проверки будут направлены не на наказание, а на предупреждение и профилактику правонарушений, пишет Коммерсантъ.