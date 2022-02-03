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Еще на одном участке федеральной трассы М5 "Урал" ввели ограничения в Самарской области

3 февраля 2022 09:40
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Еще на одном участке федеральной трассы М5 "Урал" ввели ограничения в Самарской области

В 08.27 сегодня, 3 февраля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт о введении временного ограничения движения.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, сильная метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 889 км по 981 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Самарской области. Ориентировочное время окончания ограничения движения 13.00 03.02.2022.

Уважаемые водители! Будьте внимательны!

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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