Еще на одном участке федеральной трассы М5 "Урал" ввели ограничения в Самарской области

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В 08.27 сегодня, 3 февраля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт о введении временного ограничения движения.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, сильная метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 889 км по 981 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Самарской области. Ориентировочное время окончания ограничения движения 13.00 03.02.2022.



Уважаемые водители! Будьте внимательны!



