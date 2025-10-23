Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре

173

В Самаре в историческом центре города специалисты выполнят переустройство трамвайных путей, находящихся в непосредственной близости к зоне строительства станции метрополитена «Театральная».

В связи с этим с 05:00 24 октября до 20:00 30 октября будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны) через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской.

На период действия ограничений изменятся трассы следования городского наземного электротранспорта.

Подробнее https://samadm.ru/media/news/56577/

Обращаем внимание горожан и гостей региональной столицы на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.