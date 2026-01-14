Штраф в размере 300 тысяч рублей может быть наложен на управляющую компанию в случае плохой уборки снега на придомовой территории. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Он напомнил, что ответственность за уборку придомовых территорий несут управляющие компании и ТСЖ (товарищества собственников жилья). Сюда же относится и расчистка крыш от снега и сосулек, добавил депутат.

"За плохую уборку снега управляющую компанию могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф до 300 тысяч рублей", – рассказал Кошелев в интервью ТАСС.

При этом во время снегопадов уборка снега должна осуществляться каждые три часа, а после снегопада – в течение ближайших 12 часов, отметил парламентарий.

Депутат добавил, что если управляющая компания или ТСЖ не выполняют свои обязанности, то граждане могут обратиться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) через сайт региональной инспекции или через раздел "Госуслуги. Дом" на портале Госуслуг, а также в Роспотребнадзор, заполнив онлайн-форму на официальном сайте ведомства.