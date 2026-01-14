В Самарской области будет проводиться ежегодный онлайн-опрос граждан по профилактике коррупции

С 15 января по 15 февраля 2026 года на официальном сайте УФСИН России по Самарской области будет проводиться ежегодный онлайн-опрос граждан по оценке эффективности деятельности ведомства в вопросах профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Для участия в онлайн-опросе необходимо зайти на сайт УФСИН России по Самарской области, перейти в раздел «Противодействие коррупции», где создана ссылка «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?» (https://63.fsin.gov.ru/polls10/index.php)