В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
В Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
Минздрав опроверг информацию о закрытии роддомов по России

159
Минздрав опроверг информацию о закрытии роддомов по России

В Минздраве опровергли сообщения о якобы закрытии родильных домов по России. Ложную информацию прокомментировал внештатный специалист министерства по акушерству Владимир Климов.

Он отметил, что количество вводимых акушерских стационаров только будет расти, пишет Смотрим. 

"На сегодняшний день происходит не закрытие, а наоборот, открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц, например, в Казани открыт городской перинатальный центр на базе 7-й городской больницы, в Москве открыт перинатальный центр на базе клиники в Коммунарке", – сказал Климов газете "Известия".

Он также добавил, что специализированная помощь начнет оказываться на более высоком уровне.

Ранее в Новокузнецке закрылся роддом №1 из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. В медицинском учреждении в январе умерли, по данным СМИ, девять новорожденных. Возбуждено уголовное дело.

Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
134
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
271
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
429
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
641
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
347
