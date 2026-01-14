Минздрав опроверг информацию о закрытии роддомов по России

В Минздраве опровергли сообщения о якобы закрытии родильных домов по России. Ложную информацию прокомментировал внештатный специалист министерства по акушерству Владимир Климов.

Он отметил, что количество вводимых акушерских стационаров только будет расти, пишет Смотрим.

"На сегодняшний день происходит не закрытие, а наоборот, открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц, например, в Казани открыт городской перинатальный центр на базе 7-й городской больницы, в Москве открыт перинатальный центр на базе клиники в Коммунарке", – сказал Климов газете "Известия".

Он также добавил, что специализированная помощь начнет оказываться на более высоком уровне.

Ранее в Новокузнецке закрылся роддом №1 из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. В медицинском учреждении в январе умерли, по данным СМИ, девять новорожденных. Возбуждено уголовное дело.