В Госдуме призвали провести реформу здравоохранения после трагедии в Новокузнецке

В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались девять младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил причину систематических нарушений – контроль за медучреждениями осуществляют коммерческие компании.

«У нас есть такая структура, как Росздравнадзор, но основной контроль государство почему-то передало коммерческим страховым медицинским организациям. И платит им за так называемую «независимую оценку» качества медпомощи населению. Какое это качество — мы увидели на примере новокузнецкого роддома. Да и других нарушений по всей стране масса. Нехватка сотрудников — бич нашего здравоохранения. Только по официальным данным у нас не хватает по стране свыше 20 тысяч врачей и более 50 тысяч медработников среднего звена. В реальности эти цифры еще выше, потому что многие работают по совместительству. Причина все та же — низкие зарплаты и высокая нагрузка, в том числе административная. Майские указы президента о повышении зарплат в основном выполняются лишь на бумаге. Напомню, зарплата врача должна быть в два раза выше средней по региону, а у среднего звена в полтора раза выше», — подчеркнул он.

Миронов считает необходимой реформу в системе здравоохранения. Парламентарий призвал выделять больше денег на строительство и ремонт медучреждений.

«Полагаю, на волне общественного резонанса проверки запустят и усилят контроль за работой роддомов. Но, боюсь, что этим снова все и ограничится. Любовь к кампанейщине у наших чиновников в крови: подсуетиться и отчитаться наверх, что все сделано. И ничего толком не менять — до следующего ЧП. А нужны кардинальные перемены и в системе организации медицинской помощи, и, главное, в объеме финансирования. Потому что большинство болезней нашей государственной медицины как раз от нищеты. Финансировать здравоохранение нужно напрямую из бюджета, а контроль за расходованием средств надо возложить на специальную государственную структуру, например, при Счетной палате. Этому ведомству я лично доверяю больше, чем структурам Минздрава или Росстату. Но самое главное, финансирование должно быть на основе научно обоснованных стандартов и методик. А не исходя из наличия средств, как сейчас. Мировой опыт убедительно показывает, что нормальное развитие медицины в стране возможно, только если на нее выделяется 7% от национального ВВП. У нас эта цифра в два раза ниже. Пока не начнем выделять на здравоохранение достаточно средств, строить новые роддома, поликлиники и больницы, пока не начнем повышать зарплаты врачам, проблемы мы не решим», — заключил он.

Девять новорожденных умерли в начале января в роддоме №1 в Новокузнецке. Медицинское учреждение временно закрыли, СК возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. На время проверки отстранен от работы главврач больницы.

На сайте роддома указано, что стационар закрыт «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией». По данным регионального минздрава, у всех умерших младенцев выявили внутриутробную инфекцию. Под наблюдением остаются четверо новорожденных. Подробнее – в сюжете «Газеты.Ru».

Местные СМИ выяснили, что в учреждении систематически нарушались медицинские нормы. За 2024 год было выявлено 150 случаев халатности врачей. О ситуации в самом роддоме стало известно только после публикаций журналистов.