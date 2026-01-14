Я нашел ошибку
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
В Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
В Госдуме призвали провести реформу здравоохранения после трагедии в Новокузнецке

В Госдуме призвали провести реформу здравоохранения после трагедии в Новокузнецке

В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались девять младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил причину систематических нарушений – контроль за медучреждениями осуществляют коммерческие компании.

«У нас есть такая структура, как Росздравнадзор, но основной контроль государство почему-то передало коммерческим страховым медицинским организациям. И платит им за так называемую «независимую оценку» качества медпомощи населению. Какое это качество — мы увидели на примере новокузнецкого роддома. Да и других нарушений по всей стране масса. Нехватка сотрудников — бич нашего здравоохранения. Только по официальным данным у нас не хватает по стране свыше 20 тысяч врачей и более 50 тысяч медработников среднего звена. В реальности эти цифры еще выше, потому что многие работают по совместительству. Причина все та же — низкие зарплаты и высокая нагрузка, в том числе административная. Майские указы президента о повышении зарплат в основном выполняются лишь на бумаге. Напомню, зарплата врача должна быть в два раза выше средней по региону, а у среднего звена в полтора раза выше», — подчеркнул он.

Миронов считает необходимой реформу в системе здравоохранения. Парламентарий призвал выделять больше денег на строительство и ремонт медучреждений.

«Полагаю, на волне общественного резонанса проверки запустят и усилят контроль за работой роддомов. Но, боюсь, что этим снова все и ограничится. Любовь к кампанейщине у наших чиновников в крови: подсуетиться и отчитаться наверх, что все сделано. И ничего толком не менять — до следующего ЧП. А нужны кардинальные перемены и в системе организации медицинской помощи, и, главное, в объеме финансирования. Потому что большинство болезней нашей государственной медицины как раз от нищеты. Финансировать здравоохранение нужно напрямую из бюджета, а контроль за расходованием средств надо возложить на специальную государственную структуру, например, при Счетной палате. Этому ведомству я лично доверяю больше, чем структурам Минздрава или Росстату. Но самое главное, финансирование должно быть на основе научно обоснованных стандартов и методик. А не исходя из наличия средств, как сейчас. Мировой опыт убедительно показывает, что нормальное развитие медицины в стране возможно, только если на нее выделяется 7% от национального ВВП. У нас эта цифра в два раза ниже. Пока не начнем выделять на здравоохранение достаточно средств, строить новые роддома, поликлиники и больницы, пока не начнем повышать зарплаты врачам, проблемы мы не решим», — заключил он.

Девять новорожденных умерли в начале января в роддоме №1 в Новокузнецке. Медицинское учреждение временно закрыли, СК возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. На время проверки отстранен от работы главврач больницы.
На сайте роддома указано, что стационар закрыт «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией». По данным регионального минздрава, у всех умерших младенцев выявили внутриутробную инфекцию. Под наблюдением остаются четверо новорожденных. Подробнее – в сюжете «Газеты.Ru».

Местные СМИ выяснили, что в учреждении систематически нарушались медицинские нормы. За 2024 год было выявлено 150 случаев халатности врачей. О ситуации в самом роддоме стало известно только после публикаций журналистов.

 

14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
