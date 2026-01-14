В Самаре разрешили построить дом несмотря на археологический памятник

Разрешение на строительство жилого дома в переулке Репина, 6, выдано в Самаре, несмотря на наличие на участке выявленного объекта археологического наследия — культурного слоя XIX – начала XX веков. Соответствующий акт опубликован на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Решение было принято 12 января 2026 года на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что при проведении строительных работ по проекту «Жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой» обеспечение сохранности культурного слоя возможно.

Объект археологического наследия «Культурный слой г. Самара XIX – начала XX вв. (Троицкая площадь)» был выявлен в ноябре 2025 года в ходе обследования. Тогда археологи обнаружили 837 находок, включая фрагменты керамической, фарфоровой и стеклянной посуды, кости животных, кованые гвозди, а также две медные монеты периода правления Александра III – Николая II.

Застройщик обязан обеспечить сохранность археологического памятника в процессе всех работ. Экспертиза подтвердила, что современное строительство может осуществляться без ущерба для исторического наследия при соблюдении всех необходимых условий и регламентов, пишет Самарская газета.