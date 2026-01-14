Сызранец украл 200 тысяч с чужого счета

В ноябре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» с заявлением о хищении с банковской карты более 200 тысяч рублей обратился местный житель 1958 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил списание денежных средств, когда не смог расплатиться в магазине за покупки. Заявитель пояснил полицейским, что пользоваться картой никому не разрешал, а телефон несколько раз случайно оставлял без присмотра в общественных местах.

Сотрудники полиции изучили финансовые документы, установили дату, время перевода и владелицу расчётного счёта, которой неизвестный злоумышленник перечислил деньги потерпевшего.

Женщина 1986 года рождения пояснила оперативникам, что денежных средств от потерпевшего не получала, но вспомнила, что в указанный период времени разрешала пользоваться своей банковской картой подчиненному.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение ранее не судимого местного жителя 2004 года рождения и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек признался в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что увидел «бесхозный» телефон без пароля, зашёл в мобильное приложение и перевёл деньги по номеру телефона начальницы на её карту. Очень быстро придумал легенду о блокировке судебными приставами своих банковских счетов, воспользовался доброжелательностью руководителя и снял всю переведённую сумму с её карты в ближайшем банкомате. В дальнейшем денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования уголовного дела злоумышленник возместил потерпевшему материальный ущерб в полном объеме.