Движение электричек изменят в Самарской области по выходным

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд арестовал мужчину на срок до 27 мая.
Суд арестовал бойца ММА Максима Новоселова за изнасилование 18-летней девушки в Москве
Сотрудники ГИБДД и ФССП выявляют неплательщиков штрафов с помощью аппаратно-программного комплекса. 
Госавтоинспекция региона проводит рейдовые мероприятия с использованием комплекса «Дорожный пристав»    
Сейчас начался новый этап – реконструкция аэротеков.
"РКС-Самара" начали новый этап модернизации ГОКС
"Нова" обеспечила себе участие в суперфинале, в котором встретятся два лучших клуба по итогам чемпионата.
Волейбольный клуб «Нова» провел два матча в Казани 
Губернатор поставил задачу прохождение всех заявок контролировать и сопровождать профильным министерствам.
Еще несколько предприятий региона включены в федеральный список системообразующих
В Самаре за сутки заболел 191 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Продолжается аварийно-ямочный ремонт на улице Магистральной.
Дорожные службы Самары продолжают работы по аварийно-ямочному ремонту
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.71
-1.95
EUR 102.67
-2.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Движение электричек изменят в Самарской области по выходным

29 марта 2022 13:21
158
Движение электричек изменят в Самарской области по выходным со 2 апреля

В Самарской области и изменят график движения электричек, которые курсируют в сторону Жигулевского моря и Курумоча. Они начнут ходить по-новому с субботы, 2 апреля 2022 года. Речь идет только о выходных днях. Об этом сообщает Самарская ППК.

Так, теперь поезд № 6306/6305-6325 Самара (отпр. 08.46) — Курумоч (10.15-10.25) — Жигулевское море (приб. 11.16) будет дольше стоять на станции в Курумоче — 10:15-10:36. Поэтому прибытие в конечный пункт сдвинется на 11:28.
Поезд № 6326-6308/6307 Жигулевское море (отпр. 14.24) — Курумоч (15.15-15.28) Самара (приб. 16.56) будет отправляться на несколько минут раньше. Со станции Жигулевское море пассажиров теперь будут забирать в 14:07. В Курумоче электричка будет находиться с 14:55 до 15:28. А вот время прибытия на ж/д вокзал в Самаре останется прежним — 16:56.

Подробнее ознакомиться с обновленным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте Самарской ППК, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области планируют увеличить тариф на проезд в электричках
23 марта 2022, 09:54
В Самарской области планируют увеличить тариф на проезд в электричках
Стоимость проезда в обычных электричках таким образом существенно вырастет. Транспорт
663
В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»
23 марта 2022, 09:29
В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»
В ходе мероприятия на территории Самарской области 119 сотрудников полиции проверили свыше 670 автомобилей, из них около 400 – маршрутные такси. Транспорт
647
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
22 марта 2022, 13:19
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
Пополнить соцкарту и все виды безлимитных карт можно с 11 числа текущего месяца до 10 числа следующего месяца.  Транспорт
978
  • Консультант плюс
В центре внимания
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
159
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
144
самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
29 марта 2022  11:48
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
183
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
29 марта 2022  09:25
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
224
В Парке дружбы народов в Самаре пройдет фестиваль муниципалитетов.
28 марта 2022  21:32
Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников культуры региона
441
Весь список