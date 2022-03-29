Движение электричек изменят в Самарской области по выходным

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В Самарской области и изменят график движения электричек, которые курсируют в сторону Жигулевского моря и Курумоча. Они начнут ходить по-новому с субботы, 2 апреля 2022 года. Речь идет только о выходных днях. Об этом сообщает Самарская ППК.

Так, теперь поезд № 6306/6305-6325 Самара (отпр. 08.46) — Курумоч (10.15-10.25) — Жигулевское море (приб. 11.16) будет дольше стоять на станции в Курумоче — 10:15-10:36. Поэтому прибытие в конечный пункт сдвинется на 11:28.

Поезд № 6326-6308/6307 Жигулевское море (отпр. 14.24) — Курумоч (15.15-15.28) Самара (приб. 16.56) будет отправляться на несколько минут раньше. Со станции Жигулевское море пассажиров теперь будут забирать в 14:07. В Курумоче электричка будет находиться с 14:55 до 15:28. А вот время прибытия на ж/д вокзал в Самаре останется прежним — 16:56.

Подробнее ознакомиться с обновленным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте Самарской ППК, пишет Самара-КП.