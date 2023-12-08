Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта

165

Губернатор Дмитрий Азаров провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей Самарской области. Всего поступило порядка 4 тысяч обращений – сообщений и звонков. Из них значительная часть касалась работы общественного транспорта в региональной столице.

«52 автобус очень долго приходится ждать, а маршрут единственный. В час пик – не протолкнуться. Просьба от всех жителей пустить больше транспорта», – написали самарцы.

«У нас огромные проблемы с транспортом, 63 и 36 маршруты постоянно сходят с линии. Замены автобусам не дают, нам нормально нет возможности ни выехать с поселка ни домой вернуться», – пожаловались жители поселка Рубежный.

Сотрудники самарского завода «Металлург» сообщили об отсутствии общественного транспорта на маршрутах 89 и 397 в вечернее время: «Вот уже полгода нельзя уехать по выходным с завода металлурга после 20 часов в сторону Московского шоссе, а с осени так и в будни невозможно уехать».

Жители Куйбышевского района Самары попросили организовать для микрорайона Волгарь отдельный автобусный маршрут, а также наладить интервалы движения автобуса 5Д.

Дмитрий Азаров во время телеэфира отметил, что и ему поступает большое количество обращений от самарцев по поводу работы муниципального общественного транспорта. Это происходит несмотря на то, что благодаря поддержке регионального Правительства за последние годы муниципалитетам Самарской области, в большей степени – в Самару, за последние годы было передано порядка 340 единиц транспорта.

«Мы концентрируем внимание на этом вопросе, привлекая средства из федерального бюджета и регионального, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В ближайшие месяцы мы еще 210 автобусов передадим муниципалитетам, приобретем благодаря федеральной поддержке. Мне хотелось бы, чтобы и муниципальные власти, понимая свою ответственность, концентрировали усилия на этом вопросе, если он становится первостепенным. Мы готовы помогать в решении этих вопросов, выделять средства из регионального бюджета, добиваться федеральной поддержки, но только в том случае, если муниципальные власти предпринимают усилия».

Губернатор пригласил к разговору главу Самары Елену Лапушкину. Дмитрий Азаров поручил ей в ближайшие 3-4 дня провести встречи с людьми в Куйбышевском, Красноглинском, Железнодорожном районе города. «Если такое количество людей беспокоит работа общественного транспорта, проведите личные встречи с приглашением перевозчиков, сотрудников департамента транспорта. Обещаю, что направлю представителей министерства транспорта региона. Давайте мы информацию из первых рук получим и будем справляться с этой задачей», – поручил губернатор.

Отдельно был затронут вопрос ремонта улицы Дачной. Глава Самары пояснила, что планировалась реконструкция улицы с расширением проезжей части до 4 полос. Однако выяснилось, что большую сложность представляет перенос газопровода и сетей водоснабжения, а также связи. Поэтому Дачная будет капитально отремонтирована. Проектированием займутся уже в ближайшее время, чтобы уже в следующем году приступить к работам. Такое поручение во время телеэфира дал Дмитрий Азаров Елене Лапушкиной: «Необходимо ускорить проектирование и постараться в следующем году приступить к работам в оптимальные сроки».

Глава региона также поинтересовался у главы областной столицы о ходе строительства улицы XX Партсъезда. «Работы немного затянулись из-за перевода земель из частной собственности в муниципальную. Сейчас все технические вопросы решены, работы уже ведутся», – пояснила Елена Лапушкина в прямом телеэфире.