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Для удобства жителей пос.Сухая Самарка и микрорайона Волгарь скорректировано расписание на маршруте 5Д

Начало движения:

Пос.Сухая Самарка 5.35

М-н «Волгарь» (в сторону Губ.рынка) 5.54

М-н «Волгарь» (в сторону Сухой Самарки) 5.46

Губернский рынок 5.12

Окончание движения

Пос.Сухая Самарка 21.35

М-н «Волгарь» (в сторону Губ. Рынка) 21.54

М-н «Волгарь» (в сторону Сухой Самарки) 23.05

Губернский рынок 22.31

Интервал до 18.00 – 16-18 м.

С 18.00 до окончания движения -26-38м.

Все рейсы следуют до Губернского рынка!