Для удобства жителей пос.Сухая Самарка и микрорайона Волгарь скорректировано расписание на маршруте 5Д
Начало движения:
Пос.Сухая Самарка 5.35
М-н «Волгарь» (в сторону Губ.рынка) 5.54
М-н «Волгарь» (в сторону Сухой Самарки) 5.46
Губернский рынок 5.12
Окончание движения
Пос.Сухая Самарка 21.35
М-н «Волгарь» (в сторону Губ. Рынка) 21.54
М-н «Волгарь» (в сторону Сухой Самарки) 23.05
Губернский рынок 22.31
Интервал до 18.00 – 16-18 м.
С 18.00 до окончания движения -26-38м.
Все рейсы следуют до Губернского рынка!