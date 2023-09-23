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Будет изменена схема организации дорожного движения на улице Ново-Садовой в Самаре

23 сентября 2023 12:25
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Будет изменена схема организации дорожного движения на улице Ново-Садовой в Самаре

Уважаемые автомобилисты и жители города Самары! 
 
С 6 октября 2023 года в целях ликвидации очага аварийности будет изменена схема организации дорожного движения по разворотной перемычке улицы Ново-Садовой, расположенной в районе улицы Академика Платонова.
 
По согласованию с ГИБДД Самарской области в целях обеспечения безопасности на указанной разворотной перемычке вводится одностороннее дорожное движение в направлении ТЦ «Мегасити».
 
Поворот налево по улице Ново-Садовой при движении «в город» на данном участке будет запрещен соответствующими дорожными знаками. Для поворота на улицу Ново-Садовую в обратном направлении и подъезда к улице Академика Платонова просим использовать разворотную петлю, расположенную в районе АЗС «Шелл».

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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