Будет изменена схема организации дорожного движения на улице Ново-Садовой в Самаре

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Уважаемые автомобилисты и жители города Самары!



С 6 октября 2023 года в целях ликвидации очага аварийности будет изменена схема организации дорожного движения по разворотной перемычке улицы Ново-Садовой, расположенной в районе улицы Академика Платонова.



По согласованию с ГИБДД Самарской области в целях обеспечения безопасности на указанной разворотной перемычке вводится одностороннее дорожное движение в направлении ТЦ «Мегасити».



Поворот налево по улице Ново-Садовой при движении «в город» на данном участке будет запрещен соответствующими дорожными знаками. Для поворота на улицу Ново-Садовую в обратном направлении и подъезда к улице Академика Платонова просим использовать разворотную петлю, расположенную в районе АЗС «Шелл».